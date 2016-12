TURISMO Bonito passará a ter voos diários para

São Paulo a partir de fevereiro Turistas do país passarão a ter mais facilidade em acessar a cidade

A partir do dia 6 de fevereiro, o aeroporto de Bonito passará a operar um voo diário com disponibilidade para 106 poltronas em uma aeronave, disponibilizada pela empresa Azul Linhas Aéreas. A ligação será circular com as cidades de Corumbá e São Paulo, no aeroporto de Viracopos.

Objetivo da ampliação é disponibilizar mais ofertas e assentos, além de mais efetividade nas operações em Mato Grosso do Sul, conforme o diretor de Planejamento e Alianças da empresa, Daniel Tkacz.

Turistas de todas as regiões do país terão mais facilidade para visitar Bonito, pois o aeroporto de Viracopos, em Campinas, recebe mais de 50 conexões diárias. A novidade de voos para Bonito e Corumbá passa por aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Confira os possíveis horários e locais dos voos: