DESDE DOMINGO Bonito está sem água no primeiro dia de Festival Caminhões pipa auxiliam a população

A população de Bonito, a 300 quilômetros de Campo Grande, enfrenta falta de água pelo menos desde domingo (23). O secretário Municipal de Turismo, Augusto Barbosa Mariano, informou que a situação é preocupante, pois ocorre justamente na semana do Festival de Inverno, que será aberto hoje e movimenta a cidade. “Temos 21 mil habitantes, entre população urbana e rural, em eventos como o de agora chegamos a receber em média mais 7 mil pessoas por dia. A gente esperava um caminhão pipa até ontem, que não chegou”.

O Portal Correio do Estado apurou que a falta de água afeta algumas áreas da cidade, e pelo menos uma escola pública e uma creche estão com problemas. A Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em Campo Grande, foi procurada para explicar a questão, mas não retornou até a publicação desta reportagem.

Porém, a regional da Sanesul em Bonito, informou que o caminhão pipa chegou a cidade durante esta tarde, foi abastecido no reservatório da empresa e seguia para levar água aos locais necessitados. “Estamos indo levar na escola e na creche, mas quem precisar pode ligar que vamos abastecer sim”, afirmou um funcionário do local.

“Nós tentamos resolver de todas as maneiras, é alta temporada, aumenta o consumo, mas precisamos resolver este problema com urgência”, afirmou Mariano.



*Colaborou Cássia Modena