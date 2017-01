NAS REDES SOCIAIS Bonito é um dos lugares mais populares

no Instagram do Ministério do Turismo Destino turistico ficou atrás apenas do Rio de Janeiro

3 JAN 2017 Por MARIANE CHIANEZI 18h:15

Bonito ficou em segundo lugar no ranking - Reprodução O Ministério do Turismo iniciou interação com os seguidores nas redes sociais na última sexta-feira (30), onde pedia aos turistas para publicarem uma hashtag para elaborarem uma lista de destinos. Bonito foi um dos lugares mais populares. No Instagram, a conta do Mtur tem 88,5 mil seguidores e foram mais de 300 mil publicações marcando o órgão. De acordo com o levantamento, a cidade do Rio de Janeiro, foi a mais popular, seguido por Bonito em Mato Grosso do Sul, e São Paulo, Niterói (Rio de Janeiro) e Maceió (Alagoas). A lista do Ministério do Turismo pode ser acessada neste link, contendo os 10 destinos mais populares feitos pelos internautas.

