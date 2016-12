TURISMO Bonito aparece em 'Top 10' dos destinos

da America do Sul em alta para 2017 Além do destino sul-mato-grossense, outras 4 cidades aparecem na lista

Destino de turistas do Brasil e do mundo, Bonito continua sendo um dos destinos em alta para 2017. A cidade turística sul-mato-grossense está entre cinco cidades brasileiras que aparecem no ranking Top 10 de principais destinos da América do Sul.

A lista, elaborada pelo site Trip Advisor, aponta além de Bonito, Jericoacoara (Ceará), Arraial do Cabo, Cabo Frio e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Conforme o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito, mais de 192 mil turistas passaram por Bonito neste ano. Em 2015, número de visitantes foi de 183 mil. Dados foram divulgados pelo Bonito Convention & Visitors Bureau, em parceria com a Prefeitura Municipal e Fecomércio-MS.

TURISMO

Se destacando pelas belezas naturais, ecoturismo e aventuras, Bonito conquistou reconhecimento internacional. Um dos pontos mais visitados é a Gruta do Lago Azul, localizada em uma área de preservação ambiental, além de fornecer para os visitantes mergulho em rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas e cavernas.

A cidade também faz parte do complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Sendo que outro atrativo passou a integrar o roteiro turístico de quem vai a Bonito, denominado “Cachoeiras da Serra da Bodoquena”.

Localizado na cidade de Bodoquena (MS), distante 75km de Bonito, o local apresenta estrutura adequada para os turista, com restaurante, áreas de lazer, entre outros. As trilhas e cachoeiras

para banho estão entre os destaques do atrativo.