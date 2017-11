Morte a esclarecer Bombeiros resgatam corpo de mulher desaparecida no Rio Aquidauana Vítima tinha sido vista pela última vez na segunda, após discussão familiar

Foi encontrado na noite de ontem, no Rio Aquidauana, o corpo da auxiliar de enfermagem Naiele Farias dos Santos, de 35 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (6). A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na região da Fazenda Anhumas, a cerca de 27 quilômetros da ponte nova, em Aquidauana, de onde supostamente teria caído na água.

Conforme apurado, um jovem que visitava amigos na fazenda encontrou o corpo de Naiele e acionou as autoridades. Os peritos da Polícia Civil realizaram laudo necroscópico para identificar as causas da morte. Apesar da suspeita de que ela tenha tirado a própria vida, não é descartada outra possibilidade, por isso a importância do exame.

Naiele tinha sido vista pela última vez na noite de segunda-feira, ao sair de casa após discussão familiar. O carro dela foi encontrado na manhã do dia seguinte, em frente a uma oficina, com bilhete de despedida. As chaves do veículo, por sua vez, estavam na ponte, indicando que ela poderia ter se jogado ou sido jogada a partir daquele local. O caso é investigado.