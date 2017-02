MORTE A ESCLARECER Bombeiros encontram braço

e perna de homem em córrego Vítima estava sumida havia uma semana, segundo vizinhos

Desaparecido há uma semana, somente partes do corpo de Manoel Evaristo Martins, 63 anos, foram encontrados ontem, no córrego Pombal, em Jaraguari. Em buscas pelo homem, bombeiros localizaram a perna esquerda e o braço direito dele e inquérito policial foi aberto para investigar a circunstância e causa da morte.

De acordo com Boletim de Ocorrência, Manoel morava a cerca de dois quilômetros do local onde partes do corpo foram encontrados. Vizinhos disseram para policiais que no dia em que desapareceu a vítima estava embriagada.

Equipe da funerária encaminhou o braço e a perna de Manoel ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Campo Grande. O caso está sob investigação.