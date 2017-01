Rio Brilhante Bombeiros continuam buscas por

homem que desapareceu em rio Vítima está desaparecida desde ontem à tarde

Bombeiros de Dourados continuam buscas por homem que foi visto por pescadores caindo da ponte no rio Brilhante, ontem (26) no começo da tarde, na BR-163 entre as cidades de Dourados e Rio Brilhante. Buscas duraram 1 hora, mas nada foi encontrado.

Segundo o site Rio Brilhante Em Tempo Real, uma carteira foi encontrada na ponte com a identificação de Ricardo Gauto, de 54 anos, morador de Campo Grande. A polícia entrou em contato com a família que confirmou desaparecimento.

De acordo com a Polícia Civil, cerca de 5 meses atrás Ricardo esteve na delegacia de Rio Brilhante informando que teria sido sequestrado e arremessado da ponte, mas conseguiu se salvar. Porém, os irmãos de Ricardo na época estiveram na delegacia e informaram que a vítima utilizava de remédios controlados e que a história poderia ser inventada por ele.

Caso será apurado e Bombeiros continuam as buscas nessa sexta-feira.