RESGATE Bombeiro de folga salva a vida

de recém-nascido engasgado Bebê estava com as vias respiratórias obstruídas por secreções

Bombeiro militar, Márcio Leite, salvou a vida de um bebê de 10 dias na tarde de ontem (21), em Ivinhema. Recém-nascido estava engasgado e já não respirava mais.

Soldado, que estava de folga, recebeu telefonema de sua mãe, informando que o filho de uma conhecida estava engasgando e, rapidamente, foi até a casa da família da criança, conforme o portal Ivinotícias. O pequeno Moisés Antônio, já estava roxo e sem respirar, quando recebeu do bombeiro os primeiros socorros.

Com uma técnica de desobstrução brônquica, com o objetivo de soltar as secreções das vias respiratórias e eliminá-las, foi feito com as mãos, em forma de concha ou ventosas de forma alternada nas costas do bebê, fazendo com que ele respirasse novamente.

Moisés foi levado pada o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. Bebê passa bem e família destacou a importância do trabalho do militar no salvamento da criança.