Campo Grande Boliviano é preso ao embarcar

com cocaína em aeroporto da Capital Caso é o segundo registrado em três dias

Boliviano de 41 anos que não teve o nome divulgado foi preso ontem (24), com 3 kg de cocaína dentro de uma mala, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Caso é o segundo registrado em três dias, já que outro boliviano de 39 anos foi preso tentando embarcar com 3,1 kg de cocaína em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Federal, o homem despachou a mala e embarcou na aeronave. Após a mala passar por procedimentos do aeroporto foi constatado uma porção de cocaína em fundo falso. Antes de a aeronave decolar, a polícia interceptou o avião e prendeu o traficante.

Boliviano residente em Santa Cruz de la Sierra informou à polícia que pegou o entorpecente na cidade de Puerto Quijarro na Bolívia e que através de conexões levaria até Katmandu, no Nepal.

Homem foi preso por tráfico internacional de drogas, encaminhado até a sede da Polícia Federal em Campo Grande e ficará a disposição da Justiça.