VAI TER FOLIA Bodoquena faz parcerias com Estado e empresas e organiza festa de carnaval Município gastou metade em relação ao aplicado em 2015

A prefeitura de Bodoquena conseguiu montar festa de carnaval com metade do valor do evento realizado dois anos atrás. Este ano, a festa custou aos cofres públicos R$ 66 mil. Em 2015, o carnaval na cidade fez com que o município gastasse R$ 120 mil em processos licitatórios. Por causa de dificuldades financeiras, no ano de 2016 não teve festa na cidade, e agora em 2017, por meio de parcerias com o Governo do Estado e a iniciativa privada, a prefeitura conseguiu diminuir os gastos próprios pela metade.

Conforme a secretária municipal de turismo, Vivian Cruz, todas as parcerias deram certo. “Conseguimos organizar três apresentações de bandas musicais em cinco noites de matinê na avenida principal, com ajuda do Governo do Estado e de empresas privadas. Todas as estradas que dão acesso aos balneários foram arrumadas. Estamos passando por dificuldades financeiras, mas conseguimos cumprir o objetivo de organizar uma festa bonita, mesmo que mais econômica”, expressou.

Os matinês acontecem todas as noites na avenida principal do município, avenida Manoel Rodrigues de Oliveira. Além disso, os balneários estão fechando pacotes com preços diferenciados, entre R$ 10 e R$ 35.