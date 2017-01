Corumbá Blocos de Carnaval receberão

R$ 175 mil para desfiles de rua Para receber o repasse a liga deve estar documentação em dia

A Prefeitura de Corumbá disponibilizou R$ 175 mil para preparativos das 11 instituições de blocos de rua cadastradas na Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (LIBLOOC), para o Carnaval desse ano.

Segundo o site Diário Corumbaense, nessa semana o diretor-presidente da Fundação de Cultura Patrimônio Histórico de Corumbá, Luiz Mário do Nascimento Cambará, reuniu com os representantes dos 11 blocos na Prefeitura para tratar da liberação do recurso.

Luiz Mário destacou na reunião a importância de realizar um evento desse porte, mesmo em meio a crise, e cobrou mais eficiência dos blocos, entre o cumprimento de horários e prestações de contas das entidades.

Além disso, para a liberação da verba para cada instituição carnavalesca, é necessário que a LIBLOOC finalize toda a documentação dos blocos. Sendo esse o mesmo processo adotado pelas escolas de samba. O repasse será feito cinco dias após a finalização da documentação.