prejuízos Bens apreendidos com traficantes

serão levados a leilão neste mês Justiça Federal coloca à venda imóveis confiscados pela Polícia Federal

A Justiça Federal autorizou na quinta-feira os leilões de aproximadamente R$ 8 milhões em bens apreendidos pela Polícia Federal com traficantes em Mato Grosso do Sul.

Segundo edital publicado pelo juiz Odilon de Oliveira, titular da 3ª Vara Criminal Especializada em Crimes de Lavagem de Dinheiro e contra o Sistema Financeiro Nacional, serão ofertadas duas propriedades rurais e mais de 30 veículos sequestrados durante as operações Nevada e Urânia, realizadas, respectivamente, em junho e outubro do ano passado. Também é preparado edital com itens da Operação All In, feita neste ano.

Os pregões acontecerão em duas datas distintas. Na primeira edição, agendada para o dia 12 de maio, vão a leilão as duas propriedades.

Uma delas é a chácara dos irmãos Odacir Santos Corrêa, Odir Fernando Santos Corrêa e Odair Corrêa Santos, presos durante a Nevada, na Capital. O imóvel está localizado em Corumbá, na linha internacional com a Bolívia, e era usado como ponto estratégico para organização logística da importação de cocaína feita por avião.

Há também diferentes veículos, como moto Yamaha R1, Honda Tornado 250, Fiesta e Ford Fusion. Os lotes podem ser consultados no site do leilão.

*Leia reportagem, de Renan Nucci, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.