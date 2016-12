PARA TODO O PAÍS Bebês que nascerem na virada do ano receberão previdência de R$ 2.017 Ação é de cooperativa de crédito e vale para as 2 primeiras horas do ano

Além de ser contemplada com a alegria da chegada dos filhos recém-nascidos, mães que tiverem parto normal nas duas primeiras horas do primeiro dia do próximo ano terão direito a plano de previdência com R$ 2.017, iniciais. A premiação vale para bebês nascidos em qualquer lugar do Brasil.

O objetivo da ação "Os bebês da Virada" é incentivar os pais a planejarem o futuro financeiro dos filhos. Para participar não é necessária inscrição. A família deve entrar em contato com a idealizadora do projeto Icatu Seguros e apresentar a documentação pedida após o nascimento do bebê, atendendo a itens que constam no regulamento. Se o pai ou a mãe já forem clientes da seguradora, a criança recebe o dobro do valor: R$ 4.034.

A premiação teve início na virada de 2015. Neste ano, a novidade é que pai ou mãe do bebê que nascer nas duas primeiras horas, terão, ainda, seguro de acidentes pessoais durante o primeiro ano de vida da criança. Mais informações podem ser conferidas no site: www.bebesdavirada.com.br.