AÇÃO SOCIAL Bazar beneficente acontecerá

nesse fim de semana na Capital Todo lucro do bazar será revertido para ajudar a instituição

Nesse fim de semana o Cotolengo Sul- Mato-Grossense, instituição que atende pessoas com paralisia cerebral, realizará mais uma edição do bazar beneficente em Campo Grande.

O evento contará com produtos novos e dentre deles produtos de perfumaria. A ação tem o apoio do Instituto Eurípedes Barsanulfo (CTEB) e todo o lucro do bazar será revertido para ajudar a instituição.

O bazar acontecerá dentro da entidade entre os dias 3 e 4 de dezembro, das 8h ás 17h. O Cotolengo fica na Rua Jamil Basmage no Bairro Mata do Jacinto e para mais informações o contato é (67)3358-4848.