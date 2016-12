BASE PRF Batedor chama comparsa de

'amor' para tentar despistar policiais Suspeitos tentavam levar carro roubado para feira em São Paulo

Rapaz que fazia serviço de "batedor" para carro roubado em Cuiabá (MT) foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) hoje de manhã porque chamava o outro suspeito de "amor". Os policiais presenciaram a ligação, mas quando questionado se era casado ou tinha namorada, ele disse que não.

A abordagem aconteceu no km 734 da BR-163, perto de Coxim, no posto da PRF. O carro Corsa foi parado e quem dirigia era Mayron Aparecido Ferreira Arantes, 18 anos. Ele não soube explicar o motivo da viagem e seu telefone tocou com chamada em nome de "amor" enquanto era questionado. Ao dizer que não tinha namorada ou era casado, os policiais levantaram suspeita de irregularidade.

Logo depois, um carro Nissan Versa prata parou cerca de um quilômetros da base. Os policiais acompanharam o veículo pela estrada do Pesqueiro Palmital. O motorista tentou fugir, mas acabou parado dois quilômetros adiante. Quem conduzia era Kelvison Richer Silva de Oliveira, 21 anos.

Em vistoria, identificaram que havia adulteração no veículo e que o mesmo fora roubado em 21 de novembro deste ano em Cuiabá.

Outro indicativo para fazer o flagrante foi que o número de telefone de Kelvison era o mesmo que havia chamado no aparelho de Mayron e estava nomeado como "amor", para tentar despistar os policiais.

Os suspeitos pretendiam chegar em São Paulo, onde deixariam o Versa em uma feira que ocorre no bairro do Brás. Para fazer o transporte receberiam R$ 1 mil.

O delegado em Coxim, Gustavo Mussi, registrou a ocorrência como receptação. Os dois carros também foram apreendidos.