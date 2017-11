Governadoria Batalhão de Choque se posiciona para impedir entrada de servidores Manifestantes protestam contra reforma na Previdência e devem cobrar governador

O Batalhão de Choque da Polícia Militar está na sede da Governadoria de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O objetivo é garantir a segurança do governador Reinaldo Azambuja, pois existe a possibilidade de que servidores que protestam contra a reforma previdenciária se dirijam ao local para mais manifestações.

Descontentes com a medida, os manifestantes ocuparam o plenário da Assembleia Legislativa, onde ontem os deputados aprovaram em primeira votação, sob vaias, o Projeto de Lei 253/2017, do Poder Executivo, que altera o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado.

Considerando a possibilidade de que se desloquem para a Governadoria, o Choque traça estratégias junto à equipe de segurança de Azambuja. No local estão dois caminhões com militares, além de duas viaturas. Tanto a PM, quanto a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros incorporam as classes que serão afetadas com as mudanças propostas.