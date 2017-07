Esquadrilha da Fumaça Base Aérea abre portões às 10 horas para exposições e Esquadrilha da Fumaça A entrada é franca, mas quem quiser poderá colaborar com um quilo de alimento não perecível

A Base Aérea de Campo Grande (ALA 5) abre seus portões às 10 horas deste domingo, para receber a população no seu tradicional "Domingo Aéreo”. O evento, que segue até às 17 horas, conta com exposição de aviões de caça, aviões cargueiros, helicópteros, carros antigos e motos e, ainda, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.



Além dessas atrações, haverá também diversos serviços oferecidos aos visitantes, como orientações de cuidado com a saúde e higiene bucal, além de várias atividades educativas para as crianças. A entrada é franca, mas quem quiser poderá colaborar com um quilo de alimento não perecível, que será doado para instituições assistenciais da Capital.