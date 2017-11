Perigo Barcos naufragam em lago e sete pessoas são resgatadas pela PMA Vítimas corriam risco de afogamento

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bataguassu resgatou na tarde de ontem, no lago da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta, sete pessoas, entre elas cinco turistas e dois piloteiros, que corriam risco de afogamento. Os barcos que ocupavam naufragaram com a força da água, perto do aterro da ponte que passa sobre a rodovia BR-267.

De acordo com a polícia, testemunhas entraram em contato informando sobre as vítimas que teriam sido surpreendidas pelo temporal enquanto pescavam. As ondas formadas pelo vento eram fortes e as embarcações em que estavam tombaram, e estavam afundando. Apesar de estarem de coletes salva-vidas, o risco de afogamento era iminente.

Quando a PMA chegou ao local, cinco pessoas estavam agarradas à defensa da ponte e do aterro, e duas ainda estavam dentro da água. Cinco turistas residentes em Ponhais (PR) e os dois piloteiros, residentes em Bataguassu, foram resgatados e levados para a pousada onde estavam hospedados no Distrito de Nova Porto XV, sem nenhuma lesão.

A PMA alerta que a região do lago da Usina Sérgio Motta é perigosa, principalmente para pequenas embarcações, pois como a área de água é extensa e sem barreiras, ventos fortes levantam ondas altas e até embarcações maiores correm risco. Em abril de 2014, a PMA de Bataguassu resgatou cinco pescadores paulistas no mesmo local.