armados Bandidos não conseguem assaltar cofre

de posto fiscal e roubam funcionárias Unidade do governo do Estado fica em Aparecida do Taboado

Servidoras do Posto Fiscal Itamarati, que fica em Aparecida do Taboado, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, foram assaltadas por volta das 3h de hoje. Os dois bandidos estavam armados e com capuzes.

No momento da ação havia duas funcionárias. Os homens, que chegaram em um carro de cor clara e com o rosto encoberto, anunciaram o assalto e disseram que queriam o dinheiro que estava no cofre da unidade do governo do Estado.

O site Interativo divulgou que as vítimas explicaram que não havia dinheiro no cofre. Para não saírem sem nada, os bandidos roubaram as carteiras das funcionárias e o que tinha no caixa.

A polícia foi acionada e vai tentar identificar os assaltantes por meio de câmeras. Não foi divulgado se os suspeitos fugiram para São Paulo ou interior de Mato Grosso do Sul. No momento do roubo não havia segurança no local.