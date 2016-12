IGUATEMI Bandidos invadem área militar

e levam piso de casas em construção Rastros chegaram a ser apagados durante fuga

Residências militares tiveram piso furtado, na madrugada de hoje, em Iguatemi. Construtora declarou à polícia que rastro de veículo utilizado na ação teria sido apagado pelos bandidos.

Ao menos trinta caixas, conforme boletim de ocorrência, foram furtadas de imóvel sem portas ou janelas na área militar. Caminhonete, supostamente, teria sido utilizada no transporte dos itens.

Rastros da ação, em rua atrás do quartel, foram parcialmente apagados. No local, a empresa C3 Engenharia constrói 14 unidades habitacionais destinadas a oficiais. Obras estão inseridas no pacote de investimentos do SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).