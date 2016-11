TENTATIVA DE HOMICÍDO Bandidos esfaqueiam homem no pescoço e fogem com motocicleta Um dos criminosos estava armado com uma faca no momento do crime

23 NOV 2016 Por MARIANE CHIANEZI 13h:21

Rua onde crime aconteceu nesta madrugada - Rio Brilhante em Tempo Real Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado no pescoço e teve a motocicleta roubada por uma dupla enquanto transitava no bairro Olímpico, na madrugada de hoje, em Rio Brilhante. Os criminosos o surpreenderam e em seguida, fugiram com o veículo. Policiais Militares atenderam a ocorrência e acionaram uma ambulância, onde o rapaz foi encaminhado para o Hospital Municipal e permanece internado. Ele estava consciente e passaria por exames, conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real. No local do crime, os moradores disseram que não viram e nem ouviram nada. Na rua, manchas de sangue ficaram registradas e o caso será investigado pela Polícia Civil.

