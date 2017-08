Campo Grande Bandidos arrombam loja e

furtam mais de 30 pares de chinelos Prejuízo foi avaliado em mais de R$ 1 mil

Bandidos invadiram loja de chinelos nessa madrugada, na Rua Rui Barbosa esquina com a Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Leandro Henrique Limeno Rodrigues, de 18 anos, e Antoni Souza Guimarães, de 28, foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido.

Funcionária de outro comércio próximo ao local percebeu a movimentação estranha e, quando viu os bandidos furtando a loja, acionou a polícia.

Segundo informações de um funcionário que não quis ser identificado, quando chegou na loja, viu o vidro quebrado e os produtos bagunçados e fora do lugar. De acordo com o trabalhador, ao todo, foram levados 30 pares de chinelos, dos mais variados tamanhos e modelos. O prejuízo, segundo ele, é de mais de R$ 1,2 mil, sem contar com o vidro da loja, que foi danificado.

Durante investigação, Henrique e um adolescente foram abordados próximo ao local e ambos estavam com chinelos novos. Na ocasião, eles informaram à polícia que havia comprado os chinelos pelo valor de R$ 10 de um rapaz com nome de Antoni. Conforme o relato deles, dois rapazes estavam com vários pares de chinelos em caixas de papelão.

Na Rua Treze de Maio, Antoni carregava uma caixa de papelão e foi abordado pela polícia. Ele informou que na caixa estavam chinelos velhos que ele iria jogar fora. Ao abrir a caixa, polícia encontrou os chinelos novos da mesma marca dos furtados na loja durante a madrugada.

Todos foram encaminhados até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro de Campo Grande.