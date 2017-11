Dourados Bandidos armados invadem e roubam loja de uniformes em Dourados Criminosos ameaçaram e agrediram funcionários da loja

Dois criminosos invadiram e roubaram uma loja de uniformes na tarde de ontem (31), por volta das 14 h, região central de Dourados. Criminosos conseguiram fugir levando uma quantia em dinheiro e caso está sendo investigado pela polícia.

Conforme informações do Dourados News, os criminosos invadiram de repente o local gritando com os funcionários. Em seguida encaminharam todas as vítimas para trás do balcão, enquanto que o comparsa arrastava um funcionário pela loja para pegar o dinheiro.

Durante o roubo, uma cliente entrava na loja e também foi rendida por um dos criminosos, que a puxou pelo cabelo e a colocou junto com as demais vítimas.

Após pegar todo o dinheiro, os bandidos fugiram da loja em uma motocicleta não identificada pelas vítimas e o local havia câmeras de segurança que registraram toda a ação dos bandidos dentro do local.