ITAQUIRAÍ Bandido sequestra família e morre

com tiro disparado pela própria arma Caminhoneiro reagiu para salvar esposa e filho pequeno

Tiro da própria arma matou Oscar Andres Benitez Baes, 24 anos, depois dele sequestrar com um comparsa família de caminhoneiro em Itaquiraí. Abordagem ocorreu em sítio do município e caso foi divulgado neste domingo.

Dois homens armados, conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, abordaram na sexta-feira a família em sítio no Assentamento Santo Antônio. Inicialmente pediram água para, então, anunciar o roubo.

Caminhoneiro, de 51 anos, sua mulher e filho pequeno foram amarrados e colocados no banco de trás da cabine do caminhão, modelo GCM 15190. Oscar Andres assumiu a direção do veículo.

Seguindo pela MS-487, sentido BR-163, o rapaz de origem paraguaia ameaçava de morte a vítima que se desamarrou e lutou com ele. O veículo saiu da pista e foi parar em plantação de soja.

Três tiros acabaram disparados, atingindo o tórax do caminhoneiro, o para-brisa do caminhão e o próprio criminoso, que morreu no local. Seu comparsa, que seguia em um carro logo atrás, fugiu.

Equipe do Corpo de Bombeiros encaminhou a família para a Santa Casa local. O caminhoneiro, único a se ferir, não corre risco de morte. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.