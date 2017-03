Flagrante Bandido é preso após roubar família,

fugir da polícia e colidir em viatura Assalto foi no Paraná e prisão em Mato Grosso do Sul

Luiz Henrique Alves Medeiros, de 18 anos, foi preso depois de manter família refém, roubar veículo, fugir de abordagem e colidir em viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Flagrante aconteceu ontem, na BR-163, na cidade de Mundo Novo.

De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, no começo da madrugada, agentes da PRF de Guaíra (PR) deram ordem de parada ao condutor de um veículo Honda Civic, placas do Paraná, mas ele desobedeceu e fugiu em direção a Mundo Novo, tendo em vista que seu destino era o Paraguai.

O suspeito foi perseguido e abordado no posto fiscal da Receita Federal, em Mundo Novo, depois de colidir em viatura da PRF.

Diante da abordagem, Luiz Henrique então confessou que havia roubado o veículo em Cascavel (PR) e que família era mantida refém por dois comparsas. Pelotão de Choque da cidade de Cascavel foi alertada sobre a situação e, no endereço informado, prendeu Otávio da Silva Ferreira, 20 anos, que mantinha a família em cárcere.

Terceiro comparsa conseguiu fugir porque pulou o muro da residência ao perceber que a polícia chegava no local.