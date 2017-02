SÃO GABRIEL DO OESTE Bandido armado rende funcionária

de 'Caixa Aqui' e rouba R$ 23 mil Trabalhadora foi trancada no banheiro enquanto ladrão pegava o dinheiro

Funcionária de um Caixa Aqui, estabelecimento comercial que presta serviços à Caixa Econômica Federal, foi feita refém e trancada no banheiro do local por um bandido armado na manhã de hoje, em São Gabriel do Oeste. Criminoso levou R$ 23 mil.

A trabalhadora, de 17 anos, contou aos investigadores que fechava o estabelecimento para o horário de almoço quando entrou rapaz dizendo que queria pagar uma conta. Neste momento, ele sacou pistola e anunciou o assalto, conforme o portal Veja Folha.

Suspeito perguntava a todo momento sobre onde estava o dinheiro e foi levando a jovem até o banheiro, onde a deixou trancada.

A funcionária relatou que o ladrão usava luvas brancas e óculos escuros e possivelmente estava de motocicleta. Ela não soube dizer se o criminoso estava acompanhado de algum comparsa. Caso será investigado.