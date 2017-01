REDUÇÃO Balanço registra queda de mortes em rodovia durante festas de fim de ano Diminuição é referente em comparação com o balanço do ano de 2015

Em operação realizada entre os dias 22 de dezembro e 1º de janeiro na BR-163, a CCR MSVia fiscalizou em média 14 mil veículos que transitaram na pista durante este período. Balanço divulgado hoje indicou que reduziu em 75% o número de mortes.

Conforme a concessionária que administra a rodovia, a redução é um reflexo das ações de conscientização realizadas pela empresa e parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Nossas campanhas de conscientização abordam temas que não podem ser deixados em segundo plano pelos motoristas que pretendem seguir pela rodovia. Na correria do dia-a-dia, algo pode passar despercebido e é justamente nessa hora que acidentes acontecem”, afirmou o engenheiro de atendimento da CCR MSVia, Fausto Camilotti.

Uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade, importância do uso do capacete por parte dos motociclistas, entre outros, são sempre exaustados em folhetos distribuídos aos motoristas.

Nesses 11 dias de operação, o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) registrou 4 mil ocorrências, sendo 1,7 mil de socorro mecânico, sendo 1,02 mil casos de pane mecânica.