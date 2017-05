vacinação Baixa procura faz campanha

contra gripe seguir até 6 de junho SES atribui meta não alcançada a falta de surto no Estado

Campanha de vacinação contra influenza será prorrogada até o dia 6 de junho. Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) indicam que apenas 58,71% do público prioritário chegou a ser imunizado antes do fim da campanha em Mato Grosso do Sul.

Conforme a último boletim de vacinação Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE), apenas 104.654 da meta de 197.737 pessoas chegaram a ser vacinadas, quantidade que equivale a apenas 52% de cobertura vacinal.

No Brasil, nenhum grupo prioritário ainda atingiu a meta e a cobertura de imunização está em apenas 63,3%. O Ministério da Saúde alerta para que as pessoas busquem as unidades de saúde antes do inverno chegar.

Conforme avaliação do município, Estado e Governo Federal, a baixa adesão tem haver com a pouca conscientização das pessoas sobre a importância de se imunizar.

Para a SES, como neste ano não aconteceram epidemias ou situações que comprometessem a campanha, a busca, consequentemente, foi menor.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela SES, desde o início do ano até o dia 24 de maio não foram confirmados nenhum caso de H1N1, 38 casos da influenza H3N2, dois casos da Influenza A não sub-tipada e três de Influenza tipo B em todo estado.

Nestes cinco meses também foram confirmados dois casos de óbitos, um por causa da influenza H3N2, em Campo Grande, e outro pela Influenza A não sub-tipada, no município de Rio Verde do Mato Grosso.

Já no ano passado, a situação era bem diferente. Em 2016, surto fora de época do vírus com 103 mortes confirmadas causou tumulto nas unidades de saúde, tanto públicas como privadas.

No entanto, mesmo que neste ano as circunstâncias sejam diferentes, a coordenadora Nacional do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, alerta sobre a importância do público-alvo se imunizar dentro do prazo de vacinação para evitar a gripe e seus possíveis agravamentos.

“É importante que a população da campanha se vacine neste período para ficar protegida quando o inverno chegar. A vacina demora 15 dias para fazer efeito no organismo, por isso o Ministério da Saúde planeja a campanha antes do inverno, período de maior circulação dos vírus da influenza”, declarou Domingues em nota oficial divulgada ontem pelo Ministério da Saúde.