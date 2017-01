TURISMO Azul começa a vender passagens para Corumbá e Bonito Novas operações também ampliarão a oferta de assentos

Com tarifas a partir de R$ 269,90 ou 11 mil pontos do TudoAzul o trecho, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras inicia hoje a venda de passagens para Bonito e Corumbá, que começa em 8 de fevereiro.

A operação passará a ser diária e circular com São Paulo (Viracopos) – atualmente, são três as ligações semanais da capital paulista para Bonito e quatro para Corumbá. Com a mudança, os destinos sul-mato-grossenses passam a ser ligados sem escalas pela companhia.

As novas operações também ampliarão a oferta de assentos. Os voos de terça-feira e quinta-feira estrearão em 2 de março.