EX-GOVERNADOR Azambuja decreta luto oficial de três dias pela morte de Pedro Pedrossian O ex-governador morreu na madrugada desta terça-feira (22) aos 89 anos

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-governador Pedro Pedrossian que aconteceu na madrugada de hoje.

Por meio do decreto nº36, assinado nesta terça-feira (22), Azambuja declarou que “Pedrossian construiu uma destacada trajetória como homem público, com singular atuação no cenário político de Mato Grosso do Sul”.

Ainda conforme a publicação, a declaração de luto oficial representa o reconhecimento da atuação de Pedrossian “à frente do Estado por toda a sociedade sul-mato-grossense”.

BIOGRAFIA

Pedro Pedrossian nasceu em Miranda, no dia 13 de agosto de 1928, filho de pais de origem armênia. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo, e atuou na antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em Três Lagoas e Bauru (SP).

Ele foi governador de Mato Grosso no período de 1966 a 1971, antes que o Estado fosse dividido.

Em 1978 foi eleito senador, renunciou ao mandato em 1980 para assumir o cargo governador nomeado do Estado de Mato Grosso do Sul, em 7 de novembro daquele ano.

Em 15 de março de 1991, assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense - eleito em pleito direto em 1990.

Permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995. Foi candidato a governador em 1998 e a senador em 2002 sem sucesso.

Relembre entrevista concedida pelo ex-governador ao Portal Correio do Estado em 2011.