AGENDA Azambuja acompanha amanhã

final do Campeonato Estadual Novo e Corumbaense enfrentam-se hoje às 15 horas

O governador Reinaldo Azambuja acompanha amanhã o jogo entre Novo e Corumbaense, às 15 horas, no Estádio Arthur Marinho, pela final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Ele deve chegar ao meio-dia em Corumbá.

Hoje, Azambuja não tem compromissos públicos, pois retorna da Bolívia, onde esteve reunido com o presidente Evo Morales para acertar os termos de futuro acordo para compra direta do gás natural boliviano pelos estados que compõem o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul (Codesul).

Como governadora em exercício, Rose Modesto participa, neste sábado, de evento beneficente em Ribas do Rio Pardo e prestigia a Festa da Farinha, em Anastácio.