Enem 2017 Atrasados do Enem culpam

distância e trânsito congestionado Na edição 2017, provas foram aplicadas pela 1ª vez em dois finais de semana

Neste domingo (12), acontece a segunda etapa das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que pela primeira vez é aplicado em dois finais de semana. A determinação é de que os portões abram às 11 horas (horário local) e fechem às 12h e assim, como no último domingo, diversos candidatos tiveram dificuldades para chegar no local designado e não conseguiram entrar.

A universidade Uniderp, localizada na Rua Ceará foi um dos endereços selecionados e a maioria das pessoas que perderam o horário reclamaram da distância em relação ao endereço residencial. É o caso de Igor Sousa de Oliveira, morador no Bairro Moreninha II, que justificou a situação. "Semana passada saí de casa no mesmo horário e consegui chegar em tempo. Hoje, foi complicado, todos os semáforos fechados e quando cheguei os portões já tinham fechado", relata o jovem que utilizou o serviço de Uber.

Outro morador do Bairro Moreninha II, que fica aproximadamente 14 quilômetros de distância da instituição de ensino é Jean Carlos, 26 anos, que veio de motocicleta e não conseguiu estacionar o veículo a tempo. "Semana passada deixei a moto no estacionamento em frente à universidade, mas hoje, quando cheguei estava fechado. Isso me tomou tempo, pois, tive que encontrar outro local com segurança e acabei perdendo o horário", desabafa.

Inconsolável, a estudante Nathaly Pamela Meireles, 16 anos, contou à reportagem do Correio do Estado que chegou às 11h, porém, meia hora depois percebeu que tinha esquecido o documento de identidade na residência, localizada no Bairro Jardim Montevidéu. "Quando percebi, pedi para minha mãe buscar, porém, ela não conseguiu chegar antes do fechamento do portão. Estou muito chateada porque fui muito bem na semana passada e hoje minhas chances seriam maiores, já que tenho mais facilidade com ciências exatas, minhas disciplinas favoritas", argumenta.

EDIÇÃO REFORMULADA

O início das provas do segundo dia de aplicação do Enem começaram às 12h30 (horário de Brasília-DF), porém, os portões foram fechados meia hora antes. As avaliações serão de matemática e ciências e suas tecnologias. Os participantes terão 4 horas e 30 minutos para resolver 90 questões objetivas.

Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os participantes só podem terminar a avaliação e sair da sala depois de duas horas do iniciar o exame. Quanto ao caderno de questões, só é permitido levar meia hora antes do término.

A bancária Carolina Buozzi, 40 anos, levou o filho adolescente de 13 anos ao local, junto com mais dois colegas para conscientizá-los da angústia enfrentada pelos candidatos que perdem o horário. "Expliquei para eles que é preciso atender as recomendações dos professores e da família, para não enfrentar uma situação tão frustante", observa.