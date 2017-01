ATENTADO Atiradores ferem três pessoas

em frente de residência Uma das vítimas foi baleada no joelho, outra no braço e a 3ª no pescoço

2 JAN 2017 Por LAURA HOLSBACK 06h:29

Três ocupantes de carro passaram atirando e feriram três pessoas que estavam sentadas em frente de residência, localizada na Rua Antônio Francisco Alves, no Centro de Ladário. As vítimas são dois homens, de 30 e 50 anos, e mulher, de 26. Um dos alvos declarou que os atiradores, que também estavam entre dois homens e uma mulher, em automóvel Uno, passaram duas vezes em frente ao imóvel e na terceira efetuaram vários disparos. O homem, de 30 anos, foi baleado no joelho esquerdo, o outro no pescoço e a jovem na perna direita. As vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico. Elas não souberam informar quantos disparos ocorreram. O motivo do atentando não foi divulgado na ocorrência policial registrada sobre o caso. Nomes foram identificados, mas nenhum dos autores foi preso.

