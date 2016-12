Santa Casa Atendimento de vítimas de acidente aumentaram no fim de semana do Natal Santa Casa atendeu 77 vítimas de acidente; 20 a mais do que em 2015

Pronto Socorro da Santa Casa atendeu 77 vítimas de acidentes de trânsito ocorridos na Capital e no interior, no fim de semana do Natal. Número de vítimas é maior do que as atendidas no mesmo período do ano passado, quando foram 57 acidentados.

De acordo com o hospital, número total de atendimentos de urgência emergência no Pronto Socorro nos dias 23, 24 e 25 de dezembro foi de 623 pacientes, sendo 77 vítimas de acidentes de trânsito.

No mesmo período de 20115, foram 57 vítimas de acidentes de trânsito e 617 pessoas atendidas no total.

Chefe de enfermagem do Pronto Socorro, Roselaine Alves, considerou a véspera de Natal no hospital como assustadora por conta do alto número de pessoas que deram entrada por acidentes.

“Se o Natal foi assim, nossa expectativa para o Ano Novo não é boa. Só no sábado tinham 62 pacientes na pré-ortopedia”, disse.

De janeiro a novembro deste ano, 6.609 pessoas deram entrada no hospital por conta de acidentes, sendo 4,3 mil motociclistas.