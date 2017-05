MORTE A ESCLARECER Assentado é encontrado morto por enforcamento e polícia investiga Vítima tinha depressão e recebia ameaças do ex-marido de sua esposa

Celso da Silva Borba, 53 anos, foi encontrado morto enforcado na manhã de hoje, no assentamento Angico, em Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, vítima estava recebendo ameaças por telefone do ex-marido de sua atual esposa.

Na noite de ontem, Celso saiu de casa e não retornou, sendo encontrado hoje, enforcado com um cinto em uma árvore no pasto do sítio onde morava.

Equipes da Polícia Militar, investigadores do Setor de Investigações Gerais (Sig) e perícia foram ao local.

Vítima tinha depressão e polícia investiga se o caso foi suicídio ou homicídio, por conta das ameaças.