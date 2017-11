A PARTIR DE HOJE Assembleia Legislativa terá horário de funcionamento reduzido para reforma Mudança é decorrente da troca do sistema elétrico e substituição do forro

A partir desta sexta-feira (17) a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá horário reduzido. O funcionamento da Casa de Leis será das 7h30 às 13h30. Isso porque o prédio do Legislativo está sendo reformado há mais de dois meses e agora a obra está no processo de retirada do sistema elétrico, cabeamento de informática e substituição total do forro.

A mudança de horário é para evitar acidentes durante a reforma com pessoas no local. Contudo, a Mesa Diretora achou necessário alterar o horário de expediente do Legislativo.

De acordo com informações publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, fica estabelecida a jornada dos servidores em 30 horas semanais, sendo seis horas diárias ininterruptas, devendo iniciar às 7h30 e encerrar às 13h30.