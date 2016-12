PESSOA ERRADA Policial reage a assalto e mata ladrões

que armaram emboscada em estrada Suspeitos fingiam estar com moto quebrada para roubar motoristas

Tentativa de assalto terminou com dois bandidos mortos na manhã de hoje, em Iguatemi (MS). A trabalho, policial civil seguia com carro descaracterizado por estrada de terra, sentido Assentamento Tagros, a fim de colher informações sobre denúncia de vítima de violência doméstica, quando suspeito em uma moto parada sinalizou que precisava de ajuda.

Ao parar o veículo, o homem da moto de origem paraguaia e sem placas perguntou se o condutor, no caso o policial, tinha uma ferramenta para emprestar e arrumar a moto. Ao descer e pegar a chave no porta malas, outro homem, que estava escondido na mata apareceu e, armado, anunciou o assalto. O criminoso pediu para o passageiro, morador da região, descer do veículo.

Diante da situação, o policial atirou contra um dos assaltantes, que caiu no chão, machucado com tiro de raspão. O outro bandido ainda efetuou de quatro a cinco disparos contra o policial, que revidou e matou o suspeito.

Mesmo machucado, o criminoso que estava no chão se levantou e conseguiu fugir. “Nesse momento fomos até o local para dar apoio, e, morador da região falou que o homem estava escondido em uma das casas. Ao chegarmos na casa indicada, o assaltante apontou a arma e o policial atirou no bandido, que morreu no local”, contou o delegado Thiago Lucena ao Portal Correio do Estado.

Conforme Lucena, apenas um dos criminosos, de 39 anos, de origem paraguaia, portava documento pessoal. “Tudo indica que o outro assaltante também seja paraguaio”, afirma. A moto usada pela dupla também é do país vizinho e estava sem placas. Ainda não é possível dizer se o veículo era roubado.

No local, a polícia ainda encontrou uma mochila com mais munição, água e comida. “O que indica que os assaltantes devem ter passado a noite ali a espera de veículo para roubar, mas foram assaltar justo um policial”, finaliza o delegado.

Veículo usado pela polícia estava descaracterizado

​