tentou fuga Assaltante que roubou R$ 1 milhão

em MS morre no Maranhão Grupo tentou resgatá-lo do presídio de Pedrinhas

Investigado por assaltar banco e roubar R$ 1 milhão de agência em Sonora foi morto durante ação que tentava resgatar quadrilha que estava em presídio no Maranhão. Esquema envolveu explodir muro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas neste final de semana.

Ronalth Correia Coelho foi apontado como mentor do crime em Mato Grosso do Sul, que aconteceu em 18 de abril do ano passado. Ele acabou preso no Maranhão em dezembro de 2016. Nesse assalto no Estado, aos menos seis pessoas participaram da ação. Um morador de Sonora ficou ferido na troca de tiros com policiais e um taxista acabou sendo usado como refém.

O resgate no presídio de Pedrinhas tinha a intenção de libertar sete presos que fazem parte de quadrilha interestadual de roubo a bancos. As informações são da Superintendência Estadual de Investigações Criminais do Maranhão e divulgadas pelo G1.

Grupo armado com fuzis participou da explosão de muro e ainda atirou em agentes penitenciários. No total, 32 internos conseguiram fugir e até ontem (22), nove tinham sido recapturados.

Seis homens foram mortos na troca de tiros, ainda no presídio. Entre eles estava Ronalth. Outro morreu quando tentava fugir da Polícia Militar em São Luís.

O suspeito do roubo no Estado tinha agido em ação na cidade de Balsas e durante o assalto um estudante morreu.