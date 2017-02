CONSEGUIU FUGIR Assaltante joga álcool em homem

que se recusou a entregar celular Vítima contou que criminoso estava sob efeito de álcool ou drogas

Homem de 28 anos tentou resistir a assalto e acabou sendo atingido com álcool, na tarde de hoje, em Campo Grande. O criminoso tinha ordenado que ele entregasse o celular, mas ele se recusou e acabou agredido. O suspeito fugiu com o aparelho e ainda não foi encontrado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 14h na Rua Dom Aquino, quando o homem chegava em casa e foi abordada pelo criminoso. Ele não quis entregar o celular e deu um soco no ladrão.

O suspeito estava com álcool em uma garrafa pet e jogou o líquido no rosto da vítima que, ainda tentou evitar o roubo arremessando o celular no quintal da casa. Ainda conforme o relato, o ladrão pulou o muro e fugiu levando o aparelho.

Na delegacia, a vítima informou que o suspeito aparentava estar sob efeito de drogas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e será investigado.