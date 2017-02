Internados Arrependido por atingir amigo

com 5 tiros, homem tenta se matar Depois de atirar contra o peito, ele foi socorrido por policiais

Depois de desferir cinco tiros de espingarda em amigo de 27 anos, homem se arrepende e tenta se matar com tiro no tórax. Caso de tentativa de homicídio seguido de tentativa de suicídio aconteceu em Bela Vista, na noite do último sábado (18), mas só foi divulgado hoje.

Conforme o site Fronteira News, vítima relatou aos policiais que conversava com o amigo, na casa dele, enquanto ele consumia bebida alcoólica. Durante a conversa, e sem justificativa aparente, morador disse que a vítima deveria ir embora e, em seguida, pegou uma espingarda e passou a atirar em direção ao amigo, que tentou fugir, mas foi perseguido e atingido por cinco tiros.

A vítima correu até uma fazenda, onde pediu ajuda, foi socorrido e levado de ambulância até o Hospital São Vicente de Paulo. Equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, depois de conversar com o ferido, foi até a residência do autor, localizada a cerca de 45 quilômetros de Bela Vista.

No local, policiais se identificaram e chamaram pelo morador, que respondeu pedindo socorro. Os militares então entraram no imóvel, ocasião em que encontraram o homem caído, ensanguentado e com tiro no tórax. Ele disse que tentou se matar porque havia cometido um erro.

Equipe da PM apreendeu uma espingarda calibre .22 carregada com quatro munições intactas e mais 134 munições do mesmo calibre. Inicialmente, ele foi transportado de viatura e, em parte do percurso, de ambulância até o hospital, onde foi submetido a cirurgia por conta da perfuração do pulmão.