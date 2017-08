Dourados Armado, trio invade residência, rouba

R$ 26 mil e caminhonete de casal Vítimas ficaram amarradas até os bandidos fugirem

Três bandidos armadas, sendo dois homens e uma mulher invadiram residência, ontem (31), por volta das 17h30, na Avenida Noroeste, em Itahum, distrito de Dourados. Casal, de 48 e 52 anos, foi rendido pelo trio, que levou R$ 26 mil, celulares e caminhonete Hilux.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vítima estava no sofá de casa e assistia televisão, quando três pessoas invadiram a casa e o renderam na sala. Conforme a vítima, a esposa estava no banheiro, mas quando saiu também foi rendida pelos bandidos.

Conforme a vítima, ele e a esposa foram amarrados e os bandidos começaram a revirar a casa atrás de dinheiro e objetos de valor. No quarto, bandidos encontraram dinheiro, celulares e, após pegar tudo que queriam, fugiram no veículo Hilux, que estava na garagem.

Ainda conforme registro policial, zelador de uma escola próxima a residência, percebeu a movimentação estranha e ligou para que amigos pudessem ajudar o casal. Ao chegar na residência, vítima já havia conseguido se soltar.

A polícia foi acionada e fez diligências pelo bairro para encontrar os bandidos. Veículo foi encontrado com os pneus furados, na rodovia MS-164, de onde foi guinchado até o pátio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) em Dourados e será investigado.