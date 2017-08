Jardim Itamaracá Trio armado rouba motorista de Uber durante corrida em bairro da Capital Bandidos fugiram com pertences da vítima e não foram localizados

Três homens não identificados renderam e assaltaram motorista de Uber de 47 anos, por volta da 1h no Bairro Jardim Itamaracá em Campo Grande. Durante a corrida, criminosos estavam armados e roubaram dinheiro e pertences da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, motorista recebeu uma chamada no aplicativo para uma corrida do Bairro Universitário até o Jardim Itamaracá.

Dois homens entraram no veículo Celta branco e durante o percurso pediram para o motorista parar para um amigo que estava esperando no meio do caminho.

O terceiro indivíduo entrou no banco do passageiro, pediu para o motorista estacionar o veículo e anunciou o assalto.

Enquanto os dois comparsas seguravam os braços da vítima atrás do banco, o terceiro revistou o homem em busca de pertences.

Depois de pegar os objetos e o dinheiro, trio fugiu e motorista saiu do local muito rápido. Conforme a vítima, um dos autores aparentava ter 30 anos, era magro, alto com barba e estava de casaco vermelho e calça jeans.

Os outros dois aparentavam ter entre 22 e 25 anos também eram magros e altos e estavam com roupas escuras.

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga e será investigado.