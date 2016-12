OPERAÇÃO FIM DE ANO Áreas de comércio da Capital e interior recebem reforço policial a partir de hoje Em Campo Grande, 400 homens reforçam policiamento

A partir deste sábado, Campo Grande conta com reforço de 400 policiais na segurança para o fim de ano. O plano foi lançado nesta manhã, em solenidade na Praça Ary Coelho.

Alunos dos cursos de cabos e sargentos da Polícia Militar e policiais das unidades administrativas irão se juntar ao efetivo de 900 homens que atuam na segurança do município.

Além da região central, onde concentra-se o comércio da cidade, haverá esquema especial de policiamento nas principais ruas e avenidas, shoppings, centros comerciais e feiras livres.

VIATURAS

Mato Grosso do Sul recebeu 18 viaturas do governo federal como contrapartida pelo envio de tropas para trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.

São 12 caminhonetes 4x4, sendo 8 para a Polícia Militar, 2 para a Polícia Civil e 2 para o Corpo de Bombeiros e mais 6 viaturas para a Coordenadoria Geral de Perícias.

Também foram entregues 165 armas, entre elas 93 carabinas 5.56, sendo 73 para a Polícia Militar e 20 para a Polícia Civil, 70 pistolas semiautomáticas, calibre .40, sendo 58 delas para a PM e 12 para a Polícia Civil e mais 13.258 munições que serão dividas entre as duas forças, 238 equipamentos diversos para a PM e 206 equipamentos de proteção pessoal para a Polícia Civil.

INTERIOR

A operação especial de segurança também será realizada nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Nova Andradina, Naviraí, Fátima do Sul e Maracaju, que contará com um efetivo de mais de 1 mil policiais.

Já nos municípios de Três Lagoas, Coxim, Paranaíba e Chapadão do Sul terá o efetivo reforçado em mais 487 policiais e a região que abrange Corumbá, Jardim, Aquidauana e Bonito terão 501 policiais a mais.