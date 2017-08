Esperança Governador promete entregar Aquário do Pantanal até junho do ano que vem Governo tem R$ 16 milhões para continuar as obras

“Até meados do ano que vem, talvez até antes, quero inaugurar o Aquário de Campo Grande”. A promessa foi feita pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com base em entendimentos que estão sendo finalizados entre o governo do Estado e a concessionária que vai administrar o empreendimento quando pronto, o Grupo Cataratas, que deverá arcar com boa parte dos recursos que serão necessários para a conclusão.

O Aquário será entregue a Campo Grande e a Mato Grosso do Sul na forma de um presente. “O funcionamento a pleno do Aquário atrairá milhares de turistas para a nossa Cidade Morena, de todo o interior e de outras cidades brasileiras e até do Paraguai e da Bolívia, aquecendo de forma excepcional os setores hoteleiro, de restaurantes, do comércio e até do shopping, que está muito próximo da maior atração turística de Mato Grosso do Sul, assim que for concluída e inaugurada”.

Disse, ainda, o governador Reinaldo Azambuja que o Estado já dispõe, em caixa, de aproximadamente R$ 17 milhões dos R$ 40 milhões necessários para o término da obra. O Grupo Cataratas deverá participar com quase o restante, estando o governo disposto a ajudar com um pouco mais, “raspando o tacho”.

*Leia a reportagem na edição de hoje do jornal Correio do Estado.