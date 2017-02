Flagrante Apreendida menor que receberia

R$ 500 para transportar droga Ela pegou a mala em Ponta Porã e levaria até Maracaju

Adolescente foi apreendida por volta das 17h40 de ontem ao ser flagrada transportando 20,5 quilos de maconha em mala de viagem. Caso foi descoberto durante fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) em ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã / Campo Grande.

De acordo com a polícia, equipe encontrou no bagageiro do veículo uma mala contendo 20 tabletes de maconha. Por meio do ticket foi possível identificar a menor, que disse receber a mala na rodoviária de Ponta Porã e ganharia R$ 500 para levá-la até Maracaju.