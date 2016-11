Uso restrito Aposentado é preso com pistola e 4,5 mil munições em estepe de caminhonete Ele disse que comprou armamento em Sidrolândia e levaria para Goiânia

Aposentado de 79 anos foi preso depois de ser flagrado transportando uma pistola de calibre restrito de 4,5 mil munições escondidas no estepe de uma caminhonete, na tarde de ontem, na BR-060, em Camapuã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motorista conduzia uma S10, com placas de Goiânia (GO).

Policiais desconfiaram do aposentado, fizeram revista no veículo e identificaram que o estepe apresentava características incomuns.

Pneu reserva foi aberto e dentro foram encontradas uma pistola calibre 9 mm, de fabricação americana da marca Ruger, e aproximadamente 4,5 mil munições dos calibres 0.22, .38, .40, .45 e 357 Magnun.

Suspeito informou que comprou pistola e munições com um caminhoneiro em Sidrolândia, por R$ 7 mil, e que levaria para Goiânia, onde mora.

Arma e munições foram apreendidas e encaminhadas, junto com o aposentado, para a Delegacia de Polícia Civil. Ele vai responder por porte ilegal de armas e munições de calibre restrito.