MONITORAMENTO Após uma semana à espera, policiais interceptam 3 toneladas de maconha Operação foi articulada depois de denúncia sobre o transporte

Monitoramento policial que durou uma semana terminou na interceptação de carregamento de três toneladas de maconha, ontem na MS-295, na cidade de Eldorado.

De acordo com Boletim de Ocorrência, equipe policial fez constantes abordagens no decorrer da semana, depois de receber denúncia de que caminhão carregado com leite sairia de Tacuru com grande quantidade de droga.

Depois de uma semana de fiscalização reforçada, ontem, motorista de caminhão Ford Cargo foi ordenado a parar, mas não obedeceu e fugiu. Houve perseguição e, alguns quilômetros adiante, o homem abandonou o veículo e fugiu a pé, em meio a matagal.

O caminhão foi levado à delegacia de Polícia Civil da cidade e, em vistorias, foram encontradas 3 toneladas de maconha em fundo falso no tanque. O caso está sob investigação.