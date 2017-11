YAGO Após sete meses, bebê que nasceu de

mãe com morte cerebral receberá alta A boa notícia veio depois de Yago sair da UTI neonatal há 2 meses

Hoje com pouco mais de 3 kg, o bebê Yago está prestes a receber alta hospitalar depois de 7 meses. O menino nasceu no dia 31 de março deste ano, dois meses após Renata Souza Sodré, de 22 anos, morrer por morte cerebral e ele continuar sendo gerado na barriga da mãe. O caso de Renata foi o terceiro já registrado no Brasil.

A assessoria de comunicação da Santa Casa disse à reportagem que o bebê, depois que saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal há dois meses, permanece em uma unidade intermediária passando por reabilitação e sendo acompanhado por médicos.

“Ele passou por sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, para aprender a sugar a mamadeira. Na próxima semana ele poderá receber alta”, disse. A avó do bebê, Adriana de Souza, acompanha a evolução do neto desde o dia em que nasceu e em breve, terá Yago em casa.

Ainda conforme a assessoria, a alta para a criança deve sair na terça-feira (21).

O CASO

Grávida de quase cinco meses, Renata passou mal em casa e foi socorrida até posto de saúde no bairro Tiradentes no fim do mês de janeiro. No dia 30, já na Santa Casa, ela teve Acidente Vascular Cerebral (AVC) e morte cerebral, constatada por dois testes clínicos e exame de imagem.

Os médicos descobriram que, apesar da mãe ter morrido, o feto vivia e estava na 14ª semana. Desde então, por autorização da família, Renata era mantida viva até que o bebê completasse 28 semanas.

O caso de Yago é inédito em Mato Grosso do Sul e foi marcado por troca de informações com médicos do Espírito Santo, Paraná e Portugal, onde aconteceram situações similares.

Yago nasceu com 34 centímetros e 1,05 quilo e foi internado na UTI neonatal logo após o parto, onde passou por cirurgia cardíaca de alto risco, além de ter tido infecções.

Quando saiu da UTI neonatal, ele estava com 43.8 centímetros e 1,685 quilo.