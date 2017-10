REAJUSTE SALARIAL Após sessão de mediação, servidores

e Governo não entram em acordo A categoria reivindica reposição salarial e perdas inflacionárias

28 OUT 2017

A Associação dos Oficiais Militares Estaduais de MS (AOFMS) e representantes do Governo Estadual reuniram-se pela segunda vez ontem (27) em salão no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Reunião foi organizada para que as partes discutissem reajuste salarial, entretanto, não houve acordo entre a categoria e as autoridades.

Anteriormente, a associação havia solicitado a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na reunião, mas o tucano não compareceu. Quem representou o Estado foi o Secretário de Administração do Governo, Carlos Alberto de Assis e o secretário adjunto, Édio Viegas.

A categoria reivindica reposição salarial para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de perdas inflatórias que, conforme a associação, são prevista por lei.

Durante a sessão de mediação, representantes das partes não chegaram em acordo. Outra sessão deve ser realizada, mas ainda não tem data.