POLÍCIA SUSPEITA Após ser espancada, garota de 12 anos pode ter morrido durante estupro Vítima foi assassinada na noite do dia 31 e achada morta ontem

Adolescente Ana Jaqueline Botelho, de 12 anos, encontrada morta ontem, pela manhã, na Rua Tomé de Souza, ao lado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Jardim, foi espancada a pauladas e pode ter morrido enquanto era estuprada.

A suspeita surgiu com base em depoimento de homem, de 42 anos, apontado como coautor do crime, já que ele confessou ter assistido o ato de violência e também praticaria o estupro, mas desistiu ao perceber que a menina já estava morta. A informação é da delegada que abriu inquérito para investigação Jennifer Estevam de Araújo. O autor do assassinato e da violência sexual tem 43 anos e também está preso. Ele teria agido por não aceitar ser rejeitado pela vítima.

De acordo com a autoridade policial, o corpo de Ana Jaqueline foi encontrado quase dois dias depois do crime e devido ao próprio autor ter simulado que se deparou com a vítima morta por acaso. “Ele chamou uma mulher para que ela acionasse a polícia, alegando que havia encontrado uma pessoa morta. No entanto, depois confessou ter cometido o crime e foi preso. Ele alegou que retornou para o local para ver se a vítima ainda continuava por lá”, disse a delegada Jennifer.

COAUTOR

Conforme informações, posteriormente, outro homem quase da mesma idade foi identificado como coautor do crime e também foi preso em flagrante. “O autor do homicídio se recusou a falar, mas colhemos depoimento deste outro senhor que presenciou o fato. Ele narrou que estava na via pública, que é isolada e sem movimentação, no momento em que o homem chegou com a menina. Os dois discutiam quando ele se aproximou questionamento o que acontecia. Ordenado para se afastar, viu a vítima sendo atingida com paulada na cabeça, em seguida sendo estuprada”, descreveu a autoridade policial.

Ainda na versão do coautor, ao se aproximar de Ana Jaqueline, enquanto era estuprada, ela gemia de dor e ele se ofereceu para também cometer o abuso sexual. “O autor do crime negou. Disse que primeiro era ele. Menos de cinco minutos depois deixou a vítima e saiu do local. Foi quando esse segundo homem foi ao encontro da vítima, viu que ela estava morta e teria desistido do estupro”, complementou Jennifer.

Havia vários hematomas na cabeça da adolescente e a suspeita é que ela tenha sido golpeada a pauladas por diversas vezes, apesar de o coautor ter dito que viu apenas uma pancada. O corpo foi levado para exame necroscópico que vai confirmar ou não a possibilidade, além de atestar o crime de estupro. Os dois homens já foram levadas para presídio estadual e há pedido para conversão da prisão em flagrante para preventiva.

SUMIÇO

Ana Jaqueline estava desaparecida desde o começo da noite do dia 31 de dezembro. Familiares disseram que ela havia saído de casa para pegar uma irmã que estava na casa da avó, em bairro próximo. O sumiço aconteceu por volta das 19h e suspeita-se que o crime tenha acontecido cerca de duas horas depois. No entanto, o corpo foi encontrado apenas na manhã de ontem, sem roupas da parte de baixo.

Familiares da vítima ainda não foram formalmente interrogados por causa do estado emocional. Segundo a delegada Jennifer, ao ser preso, o autor do assassinato negou que conhecia a vítima, mas na agenda de contatos do celular dele havia o número do telefone da menina. Inclusive mensagem de texto enviada para ela.

Inicialmente, informação que chegou ao conhecimento policial é que o homem queria namorar Ana Jaqueline, mas era ignorado. “Como ele não quer falar, vamos aguardar os laudos e nos próximos dias familiares e amigos da adolescente deverão ser interrogados para que o motivo do homicídio seja esclarecido”, finalizou a autoridade policial.